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Общество

В поезде Москва – Хельсинки появится библиотека

В поезде «Лев Толстой», курсирующем на направлении Москва – Хельсинки, появится библиотека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании. Проект реализуют при поддержке посольства Финляндии в Москве.

Библиотека будет работать с 5 февраля по 5 апреля 2017 года. Пассажиры смогут заказать у проводников книги современных финских и российских писателей для самых разных возрастов в переводе на русский и финский языки соответственно.

Для получения литературы нужно будет заполнить настоящие библиотечные формуляры.

Первый «литературный» поезд отправится из Хельсинки 5 февраля. На следующее утро его встретят в Москве устроители проекта.

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