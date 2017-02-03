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Общество

Опрос: Экономия россиян на продуктах достигла дна

Покупатели не готовы значительно сокращать свои траты на продукты, даже если финансовое положение продолжит ухудшаться. В исследовании UBS Evidence Lab «Что думают покупатели о российский продуктовых ретейлерах», которое приводит РБК, отмечается, что расходы на еду уменьшатся только на 5%.

В ходе опроса 1 тыс. россиян выяснилось, что при неблагоприятной ситуации потребители готовы урезать бюджет на ремонт дома и покупку бытовой техники более чем на 60%, на отпуск и путешествия — более чем на 70%, а на развлечения и походы в кафе и рестораны — на 80%. При улучшении ситуации, расходы потребителей на еду возрастут на 32%, тогда как на отдых, ремонт и рестораны — на 40, 37 и 19% соответственно.

Согласно исследованию UBS, на сокращение доходов в 2016 году пожаловались 56% опрошенных. При этом данная тенденция более очевидна среди людей с уровнем дохода до 40 тыс. рублей в месяц. 63% из них признались, что стали зарабатывать меньше, и лишь 12% отметили обратное. 28% состоятельных респондентов, чей доход начинается от 125 тыс. рублей, пожаловались на ухудшение своего финансового положения. О том, что оно улучшилось, заявили 31%.

Наиболее важным критерием для покупателей при выборе магазина оказалось, по данным UBS, качество свежих продуктов. На него обращают внимание 83% респондентов. 81% опрошенных ориентируются на цены, следует из исследования. Тем временем промоакции и скидки крайне важны лишь для 54% опрошенных. И это главная причина, по которой россияне готовы больше закупаться в магазине, указали аналитики UBS.

Ранее Росстат сообщал, что потребительские цены на продукты питания в России в декабре 2016 года повысились относительно ноября на 0,7% и выросли на 3,9% за прошлый год в целом (декабрь к декабрю-2015). В среднем по странам ЕС цены на продукты питания поднялись за декабрь на 0,6% и на 1,1% за минувший год. Тем самым Россия в три с лишним раза опередила ЕС по росту цен на продукты питания.

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