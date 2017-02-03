Монголы приспособили лошадей для выплаты внешнего долга

22:08, 03 февраля 2017, ПАИ

В Монголии начался сбор средств на выплату государственного внешнего долга. Граждане жертвуют свои денежные накопления, золото, украшения и даже лошадей, сообщает агентство Reuters.

В марте Банку развития Монголии предстоит погасить облигации на сумму 580 миллионов долларов. Правительство страны ведет переговоры о финансовой помощи с Китаем и Международным валютным фондом, однако инвесторы опасаются, что средства не будут найдены в срок.

30 января видный монгольский экономист Буху Осоргарав (Osorgarav Buukhuu) призвал граждан и коммерческие организации помочь государству и сам сделал первое пожертвование: 100 миллионов тугриков (около 40 тысяч долларов), 10 лошадей и золотое кольцо.

Инициативу поддержали некоторые члены Великого государственного хурала Монголии. Один из парламентариев сдал в казну свою заработную плату за три месяца.

Согласно плану Осоргарава, в выплате внешнего долга следует участвовать каждому жителю страны, сообщает монгольское издание UB Post. Величина вклада зависит от возраста. Восьмилетний ребенок должен внести 1000 тугриков (около 0,4 доллара), к 30 годам пожертвование вырастает до 22 тысяч тугриков (около девяти долларов), а 50-летним монголам экономист советует сдавать 200 тысяч тугриков (около 81 доллара).

Премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат заявил, что решение проблемы внешнего долга уже найдено. Несмотря на это, государство примет помощь граждан. Собранные средства будут направлены на другие цели.

В декабре 2016 года сообщалось, что Монголия обратилась к российской стороне с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении льготного кредита на сумму около 100 миллиардов рублей. При этом представители азиатской страны не уточнили, на какие цели нужны им деньги.