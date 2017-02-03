0
17:35
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
17:30
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
16:32
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
14:30
РЕВИЗИЯ: Загородный отель «Лесное озеро»
13:55
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
13:13
Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет Псковской области на 50 млн рублей
Еще новости
Общество

Лукашенко призвал белорусов говорить на родном русском языке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жителям страны нельзя отказываться от русского языка. Об этом он сообщил во время встречи с представителями СМИ в пятницу, 3 февраля, пишет Лента.ру.

«Пока я президент — я не допущу, чтобы мы костыляли кого-то по языковой проблеме и делили людей по признаку, знают ли они белорусский язык», — сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что является противником языкового бахвальства. По его словам, со временем население страны научится хорошо говорить по-белорусски. «Но я вас заклинаю и прошу: не отказывайтесь от русского языка, от своего родного», — призвал президент.

Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что не допустит в стране антироссийских настроений. «Пока я здесь президент, ни один камень не полетит в сторону русского человека. Ни один!» — заверил белорусский лидер, отвечая на вопрос журналиста о перспективах отношений с Россией.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
03 февраля 2017
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
03 февраля 2017
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
03 февраля 2017
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью 9
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 24
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
03 февраля 2017
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет Псковской области на 50 млн рублей
03 февраля 2017
Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет Псковской области на 50 млн рублей
Максим Жаворонков: В Псковской области растет рождаемость и сокращается смертность
03 февраля 2017
Максим Жаворонков: В Псковской области растет рождаемость и сокращается смертность 2
Более 600 выстрелов прогремят в честь защитников Отечества в Великих Луках
03 февраля 2017
Более 600 выстрелов прогремят в честь защитников Отечества в Великих Луках 2

Идет загрузка...