По программе льготного автокредитования можно будет покупать более дорогие машины

22:55, 03 февраля 2017, ПАИ

Российский Минпромторг предложил увеличить лимит стоимости автомобилей, продаваемых по госпрограмме льготного автокредитования. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства. Пока речь идет только о периоде 2017 года.

Согласно заявлению ведомства, эта мера позволит предложить покупателям больший выбор моделей на максимально выгодных условиях. В настоящее время этот лимит составляет 1,15 млн руб.

Между тем в соответствии с разработанным проектом в 2017 году льготные кредитные договоры заключаются на следующих условиях: кредиты выданы в рублях с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно на приобретение новых автомобилей 2016 или 2017 года выпуска. Стоимость автомобиля не должна превышать 1,450 млн руб., а его полная масса – 3,5 тонны. Обеспечением кредита является залог приобретаемой машины, необходимо внести предоплату в размере не менее 20% ее стоимости.

В настоящее время средняя ставка по автокредиту с учетом предоставляемой скидки составляет 9,5%, размер скидки — 6,7 п.п.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что российские дилеры обратились в Минпромторг с просьбой увеличить лимит стоимости автомобиля по данной программе до 1,8 млн руб.