Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается 4 февраля

10:10, 04 февраля 2017, ПАИ

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, или Всемирный день борьбы против рака, сообщает calend.ru. Это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.

Цель этого Дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания. Онкологическое заболевание — это всегда трагедия. Но специалисты заявляют о том, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение.

Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и Россия не является исключением. По статистике, онкологическими больными в России в 2005 году считались 2,3 млн. человек, что на 1,75 млн. человек больше по сравнению с 1995 годом. Другими словами, ежегодно раковые образования выявляются примерно у 400-500 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, лучевая терапия необходима примерно 70% онкологических больных. В среднем только 30% нуждающихся пациентов из России получают лучевую терапию.

В 2016-2018 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом «Мы можем. Я могу». В этот день предлагается предпринять коллективные или индивидуальные меры по облегчению бремени рака.



