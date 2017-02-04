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Культура

Сегодня псковичи увидят спектакль, названный одним из главных театральных событий 2017 года

Сегодня псковичи увидят спектакль, названный одним из главных театральных событий 2017 года. Речь идёт о спектакле «Фальшивый купон» по одноименному рассказу Льва Толстого, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Эту работу «Коляда-театра» зрители увидят на большой сцене 4 февраля в 16:00. В основе пьесы простая мысль: маленькое, ничтожное зло, сотворенное людьми для забавы, разрастается, как снежный ком, и вовлекает в себя новых и новых людей, творя зло поистине вселенского масштаба. 

«Коляда-Театр» был создан 10 лет назад. По оценке журнала «Forbes», он входит в десятку лучших театральных коллективов России. «Это один из немногих частных отечественных театров, который пользуется таким успехом в России и за рубежом. Театр неоднократно гастролировал во Франции. В Париже спектакль Коляды «Гамлет» был показан девять раз на сцене знаменитого театра «Одеон».  Пять раз театр гастролировал в Польше, а также играл спектакли на фестивалях в Румынии, Германии, Греции, Словении и других странах», - отметили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Театр многократно становился участником фестиваля «Золотая Маска», гастролировал в Москве, Петербурге, в Хабаровске, Омске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Магнитогорске.

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