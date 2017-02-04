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Культура

Показ спектакля «Любопытный слонёнок» состоится в псковском театре кукол

4 февраля в 12:00 в Псковском театре кукол состоится показ спектакля «Любопытный слоненок», сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото из группы театра в соцсети "ВКонтакте"

«Наивный и добрый слоненок был страшно любопытен. Отправляясь в путешествие по джунглям, которые полны не только опасностями, но и новыми полезными встречами, наш герой, познает мир и все-таки, находит ответы на интересующие его вопросы. Эта история для таких же, как и слонёнок, любознательных детей. Это история о любопытном слонёнке, который однажды захотел узнать, что кушает за обедом крокодил, а в итоге получил длиннющий нос известный теперь как хобот, - говорится в анонсе. - Путешествие в Африку в нашем театре будет совершенно безопасным для малышей. Мы приглашаем отправиться в него всех, кому уже исполнилось три года».

Фото из группы театра в соцсети "ВКонтакте"

5 февраля в 12:00 будет представлен спектакль «Весёлые поросята». «Малышей и их родителей порадует и заставит задуматься сценическая интерпретация известной всем с детства английской сказки про трёх весёлых поросят, в которой задействованы как актёры, так и куклы. Ниф-Ниф, Наф-наф и Нуф-нуф строят для себя домики, но только один из трёх братьев не ленится и помнит о том, что настоящий дом должен быть крепостью. Голодный волк преследует поросят, но храбрые охотники встают на их защиту», - рассказали в театре. Постановка рассчитана на детей от трех лет. Продолжительность спектакля - 40 минут (без антракта).

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