0
17:35
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
17:30
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
16:32
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
14:30
РЕВИЗИЯ: Загородный отель «Лесное озеро»
13:55
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
13:13
Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет Псковской области на 50 млн рублей
Еще новости
Общество

В «Акваполисе» откроется фотостудия проекта «Я Россия»

Поскольку Псков стал городом января в проекте «Я Россия», 4 февраля в городе будут работать  передвижная студия акции. Она развернётся в торгово-развлекательном центре «Акваполис» с 12:00 до 18:00. Все желающие смогут сфотографироваться и тут же увидеть свою фотографию на большом экране, сообщает сообщает ГТРК Псков.

Фотографии участников будут опубликованы на специальной странице акции #ЯРОССИЯ в социальной сети «ВКонтакте». Самые выразительные портреты станут основой эфирного оформления телеканала «Россия». 

Съемочная группа уже побывала в Севастополе, Иркутске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Казани, Астрахани, Мурманске и Перми. 

В течение всего дня гостей и жителей города будут развлекать такие коллективы как: кавер-группа «Красивая», Kat'est band, «Хоть отбавляй». Также на мероприятии ожидаются мастер-класс по сальсе и бачате от школы танцев «La Casa Loca» и выступление юных акробатов из студии «Циркачонок».

Также, участники акции смогут распечатать свой фотопортрет с логотипом #ЯРоссия на магните в специальной  фотобудке.

Во время акции будет работать художник по аквагриму, состоится розыгрыш футболок с логотипом #ЯРоссия. Кроме этого, жители города смогут поучаствовать в  мастер-классах по изготовлению народных кукол, а также попробовать смастерить логотип акции своими руками. Каждой  получит памятные сувениры и призы с символикой #ЯРоссия.

Завершится мероприятие показательным выступлением и мастер-классом от школы танцев. 

Акция проходит при поддержке ТРК «Акваполис», Псковского городского молодёжного центра и благотворительного фонда «Добрый город».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
03 февраля 2017
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
03 февраля 2017
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
03 февраля 2017
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью 12
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 24
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
03 февраля 2017
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет Псковской области на 50 млн рублей
03 февраля 2017
Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет Псковской области на 50 млн рублей
Максим Жаворонков: В Псковской области растет рождаемость и сокращается смертность
03 февраля 2017
Максим Жаворонков: В Псковской области растет рождаемость и сокращается смертность 3
Более 600 выстрелов прогремят в честь защитников Отечества в Великих Луках
03 февраля 2017
Более 600 выстрелов прогремят в честь защитников Отечества в Великих Луках 2

Идет загрузка...