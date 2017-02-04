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Культура

Коляда-банкинг (ВИДЕО)

Постановкой «самого странного» режиссера России открылся в Пскове XXIV Пушкинский театральный фестиваль. Спектакль «Пиковая дама» по повести Пушкина екатеринбургский режиссер Николай Коляда придумал 15 лет назад, но впервые поставил совсем недавно. Уральским актерам пришлось для этой пьесы учить немецкий язык, а декораторам искать для постановки сотню трехлитровых банок.

Кроме того, к началу фестиваля организаторы приурочили открытие необычной выставки, на который свои работы привезли Наталья и Мария Арендт - потомки личного императорского врача Николая Арендта, который безуспешно пытался спасти Пушкина после ранения на дуэли. Сестры Арендт рассказали, что экспозицию «Другой Пушкин» они решили сделать, чтобы реабилитировать своего прапрадеда. О первом дне XIV Пушкинского театрального фестиваля - видеодневник Псковского агентства информации.

 

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