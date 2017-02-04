Что-то важное между

12:27, 04 февраля 2017, ПАИ

4 февраля в Пскове екатеринбургский «Коляда-театр» своей «Пиковой дамой» по одноименному произведению Александра Пушкина открыл XXIV Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. Корреспондент Псковского агентства информации посмотрел спектакль, поставленный на двух языках - русском и немецком. По ее мнению, несмотря на то, что часть зрителей явно не оценила задумку режиссера и ретировалась из зала сразу после окончания первого действия, можно уверенно сказать, что старт фестивалю был дан яркий и мощный.

С началом фестиваля участников, гостей и зрителей поздравил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев. Помимо благодарностей областным властям и всем, кто работал над фестивалем, известный кинорежиссер выразил надежду, что в этом году каждый найдет для себя спектакль на свой «вкус и цвет». Еще бы, ведь, по его словам, все работы «новые и свежие», некоторые из них не видела ни московская, ни петербургская публика.

А затем режиссер екатеринбуургской «Пиковой дамы» Николай Коляда заявил, что его маленькому провинциальному театру, в котором работают всего 120 человек, весьма волнительно открывать Пушкинский фестиваль. Он очень обрадовался, что в зале собралось много народа, и, отказавшись от микрофона («актеры должны разговаривать нормальным человеческим голосом, который слышно в зале», - пояснил Коляда), сказал, что допускает возможность неприятия постановки - «вдруг закидаете нас гнилыми помидорами». Как оказалось, его беспокойство было излишним.

«Коляда-театр» подготовил собственную интерпретацию классического произведения. «Все глупости в мире совершаются с серьезным выражением лица», - напомнил Николай Коляда, и посоветовал всем собравшимся немедленно улыбнуться. Для соответсвующего настроя в зале зазвучала композиция «Пусть всегда будет солнце», ставшая «фишкой» «Коляда-театра» (когда-то Николай Коляда по неосторожности назвал себя «солнцем русской драматургии», вызвав бурную реакцию в среде театралов).

Юмора и «солнца» в постановке, и в самом деле, было предостаточно. Николай Коляда создал оригинальную пьесу по мотивам знаменитой пушкинской «Пиковой дамы», написанную на двух языках, - русском и немецком. Впрочем, как и было обещано, даже не знающие немецкого зрители понимали, о чем идёт речь. Сам текст классического произведения почти полностью вошел в постановку и остался неизменным, но, несмотря на это, интерпретация классического произведения в корне отличалась от привычной нам со школьной скамьи.

Драматург оттолкнулся от фразы Пушкина о том, что Германн был обрусевшим немцем. Страшно представить, какое количество текста на немецком языке пришлось выучить уральским актёрам. Персонажи спектакля говорят (а бывает, и поют!) по-немецки, восторгаются Германией, называют русских «свиньями», но, парадокс, жить могут только в России, поскольку в ней «весело, а в Германии скучно». На протяжении всей пьесы звучат вопросы: ехать в Германию или жить в России? Где лучше, а где роднее? Кто ты: немец или русский? А в итоге оказывается: что русскому хорошо, то немцу смерть.

Драматург добавил в пьесу старинные русские романсы и немецкие марши, а действующих лиц нарядил в «маскарадные» костюмы. Например, старуху-играфиню (Вера Цвиткис) он одел в подвенечное платье, а Германна (заслуженный артист России Олег Ягодин) в шубу, шапку-ушанку, шаль в валенки. Особую роль сыграли банки с разноцветными жидкостями, которых на сцене было великое множество. Актеры щедро поливали друг друга из них на протяжении всей пьесы. Их трясли, вращали, носили на головах, разбивали. Но что в них? Вино, святая вода, наркотик или элексир вечной молодости?

В общем, на сцене всё переплелось: вера и суеверия, удача и фатализм, любовь и одиночество, своё и чужое, патриотизм и псевдопатриотизм. И под конец уже стало окончательно непонятно: где немецкий язык, где русский, и есть ли вообще в них различия? Зачем придуманы языки? Только в голове продолжало вертеться пушкинское: «Тройка, семерка, туз...».

«Думаю, что Пушкин не обидится, а обрадуется, что мы пофантазировали», - сказал Николай Коляда еще перед началом спектакля. И, кажется, не прогадал. Хотя во время антракта часть зрителей и покинула зал (на вкус и цвет, как говорится), труппа екатеринбургского театра заслужила апплодисменты. Многие, конечно, обмениваясь мнениями после спектакля, отмечали, что это, все же, «не наш Пушкин», но на то оно и есть - современное искусство.

Кстати, в этом году в афише фестиваля целых три «Пиковых дамы». И, надо полагать, все спектакли абсолютно разные. Кроме «Коляда-театра», постановки представят театр «Кукольный формат» и Пушкинский драмтеатр, где роль графини исполнит старейшая актриса театра, 90-летняя Мирра Горская. Наверное, в каждой постановке будет своё «что-то важное между».