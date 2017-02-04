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Общество

22 преступления зарегистрировала псковская полиция в минувшие сутки

3 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступило 39 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 16 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 22 преступления, в том числе девять краж чужого имущества.

Всего установлено 15 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 6 из них ранее судимы, 10 не работают и не имеют постоянного источника дохода.

Выявлено 448 нарушений Правил дорожного движения.

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