Состоялась встреча губернатора Псковской области и руководителя администрации Президента РФ

10:55, 04 февраля 2017, ПАИ

3 февраля в Москве состоялась встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с руководителем администрации Президента Российской Федерации Антоном Вайно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в регионе и предварительные итоги социально-экономического развития Псковской области в 2016 году.

В ходе разговора Антон Вайно заверил Андрея Турчака в том, что Псковской области будет оказана поддержка в решении приоритетных задач.

«Антон Эдуардович хорошо чувствует специфику нашего региона, бывал у нас и знает все существующие проблемы», — сказал Андрей Турчак по итогам встречи.