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Общество

Псковичей приглашают провести выходные в Изборском музее

Псковичей и туристов приглашают провести выходные дни в музее-заповеднике «Изборск», сообщается на сайте учреждения.

"Вы сможете насладиться великолепием зимнего ландшафта, свежим морозным  воздухом, тишиной и спокойствием, прогуляться  по ансамблю древней Изборской крепости, спуститься к знаменитым Словенским ключам, покормить лебедей. А в музейном кафе «Блинная» сможете погреться у настоящей русской печки,  попробовать самые вкусные блины с любимыми начинками и чай, заваренный на изборских травах", - говорится в приглашении.

4 и 5 февраля в 12:00 и 14:00 состоятся сборные экскурсии по ансамблю Изборской крепости.

5 февраля с 10:00 до 17:00 работает музейная мастерская ( ул. Печорская д. 32) пройдут мастер-классы по Изборской набойке.

Сбор группы по адресу ул. Печорская д. 41. Стоимость экскурсии 1500 рублей с группы + входная плата в крепость.

Принимаются индивидуальные заявки на экскурсии и интерактивные программы. В музее также можно отпраздновать детский день рождения.

Справки по телефону:  8 (81148) 9-66-02

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