Чучело Масленицы сожгут в Изборске 25 февраля

11:15, 04 февраля 2017, ПАИ

25 февраля в Изборске отметят Масленицу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

В программе:

«Пой, да пляши, Масленица Изборская!» - праздничная концертная программа с участием народного коллектива ансамбля «Сказ» им. Виталия Румянцева , ансамбля русской песни «Забава», студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

В «Нескучном садике» состоится розыгрыш главного приза праздника – мешка муки.

«Масленица – блиноеда, накормила до обеда!» - праздничная площадка с главным масленичным угощением – блинами!

В музейном кафе «Блинная» - конкурс «Счастливый блин».

В доме купца Шведова - фольклорные игры «Сидит на печи Емеля - в доме маслена неделя!» с ансамблем «Очелье», песни и угощения народа сето, масленичные сувениры своими руками, интерактивная игра «Изборский дом и все, что в нем».

В доме купца Анисимова - «Масленая везуха» - призы для посетителей музейных экспозиций.

«Средневековый дворик» - стрельба из лука и арбалета.

В 14:00 в доме купца Белянина - «Прошедших дней очарованье…» – час русского романса в исполнении преподавателей и студентов Псковского областного колледжа исскуств им. Н.А. Римского-Корсакова

В Музейном квартале - «Хочешь есть блины – не сиди на печи!»- игры и молодецкие забавы

На площади у Изборской крепости - «Масленичный переполох» - народные игры забавы для детей

Начало праздника в 13:00. Сжигание чучела Масленицы в 15:00.