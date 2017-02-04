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Общество

Чучело Масленицы сожгут в Изборске 25 февраля

25 февраля в Изборске отметят Масленицу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

В программе:

«Пой, да пляши, Масленица Изборская!» - праздничная концертная программа с участием народного коллектива ансамбля  «Сказ» им. Виталия Румянцева ,  ансамбля русской песни «Забава», студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 

В «Нескучном садике» состоится розыгрыш главного приза праздника – мешка муки. 

«Масленица – блиноеда,  накормила до обеда!» -  праздничная  площадка с главным масленичным угощением – блинами!

В музейном кафе «Блинная» - конкурс «Счастливый блин».

В доме купца Шведовафольклорные игры  «Сидит на печи Емеля - в доме маслена неделя!» с ансамблем «Очелье», песни и угощения народа сето, масленичные сувениры своими руками, интерактивная игра «Изборский дом и все, что в нем».

В доме купца Анисимова - «Масленая везуха»  - призы для посетителей  музейных экспозиций.

«Средневековый дворик»  - стрельба из лука и арбалета.

В 14:00 в доме купца Белянина - «Прошедших дней очарованье…»  –  час  русского романса  в исполнении преподавателей и студентов Псковского областного колледжа исскуств им. Н.А. Римского-Корсакова 

В Музейном квартале - «Хочешь есть  блины – не сиди на печи!»-  игры и молодецкие забавы

На площади у Изборской крепости - «Масленичный переполох» -   народные  игры забавы для детей

Начало праздника в 13:00. Сжигание чучела Масленицы в 15:00.

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