Псковичам-любителям зимней рыбалки рекомендуют соблюдать правила безопасности

12:13, 04 февраля 2017, ПАИ

На зимней рыбалке необходимо соблюдать определённые правила безопасности, рекомендуют в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Не выходите на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости, например, в условиях снегопада. Не отпускайте детей на лёд (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых!

Отправляясь на рыбалку, нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, иметь при себе заряженный мобильный телефон. Важной мелочью могут оказаться свисток и карманный фонарь: в случае непредвиденной ситуации это поможет спасателям при осуществлении поисков в тёмное время суток.

Не забудьте тщательно защитить от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки является надёжное и тёплое место для сидения, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение, поэтому от распития спиртных напитков стоит воздержаться! Каждому рыболову с собой нужно иметь запас необходимых лично ему лекарственных препаратов и средств для оказания первой медицинской помощи.

Необходимо хорошо знать водоём, избранный для рыбалки. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, а также в местах сброса вод промышленных предприятий.

Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наименее надежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Несите рыболовный ящик на одном плече, чтобы в случае необходимости его можно было легко скинуть. Рыболовам следует иметь с собой шнур длиной 12-15 сантиметров, на одном конце которого укреплен груз 400-500 г, а на другом – устроена петля, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае провала. Неплохо обзавестись пешней. Она поможет прощупать лед, а в случае неприятностей ее можно положить поперек пролома полыньи», - говорится в рекомендациях.