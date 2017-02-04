Россельхознадзор запретил поставки мяса птицы из ряда стран ЕС

12:17, 04 февраля 2017, ПАИ

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз мяса птицы и инкубационного яйца из стран Европы, в которых был зафиксирован высокопатогенный птичий грипп, сообщила пресс-секретарь надзорного ведомства Юлия Мелано.

Меры приняты в связи с нарастающим темпом распространения заболевания по территории ЕС. В частности, случаи были зафиксированы в Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.

Вместе с тем Юлия Мелано отметила, что Россельхознадзор обратится к генеральному директорату Еврокомиссии с просьбой поручить странам ЕС, в которых были выявлены случаи птичьего гриппа, предоставить в течение недели отчет об исполнении рекомендаций кодекса международного эпизоотического бюро для того, чтобы поставки птицеводческой продукции шли из благополучных по гриппу птиц территорий.

«Страны, которые не представят в установленный срок такую информацию, лишатся права на ввоз в РФ живой птицы», — пояснила представитель Россельхознадзора.