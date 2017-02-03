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«Псков-747» будет бороться за бронзовые медали Зимнего турнира на призы полпреда

Футболисты «Псков-747» будут бороться за бронзовые медали Зимнего турнира на призы полпреда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе команды.

Игроки «Псков-747» сыграли в полуфинале Зимнего турнира по футболу на призы полномочного представителя Президента Северо-Западного федерального округа. Соперниками псковичей стала команда «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Игра состоялась 3 февраля. В первом тайме у псковичей появился шанс открыть счёт – за грубое нарушение правил на игроке «Псков-747» судья назначил пенальти в ворота хозяев. Однако Кирилл Турчин не сумел обыграть вратаря «Звезды». Счёт открыл Дмитрий Миронов, а на 78-й минуте Николай Шиков удвоил преимущество петербуржцев.

Псковичи проиграли – 2:0. 5 февраля игрокам псковской команды предстоит борьба с «Динамо-СПб-М» за бронзовые медали в финале. 

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