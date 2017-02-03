Тариф «Платона» удвоится 15 апреля

Правительство продлило действие льготного тарифа для проезда грузовиков массой свыше 12-тонн по федеральным дорогам до 15 апреля 2017 года. До этого времени в рамках системы «Платон» владельцы фур будут платить 1,53 рубля за километр пробега по федеральным трассам.

Правительство продлило действие льготного тарифа для проезда грузовиков массой свыше 12-тонн по федеральным дорогам до 15 апреля 2017 года. До этого времени в рамках системы «Платон» владельцы фур будут платить 1,53 рубля за километр пробега по федеральным трассам.

Постановление правительства опубликовано на сайте кабинета министров.

С 15 апреля 2017 года стоимость одного километра пробега по федеральным дорогам для владельцев большегрузов вырастет до 3 рублей 06 копеек за километр пути.

Еще в прошлом году планировалось поднять тариф до этого уровня, но приняли решение перенести окончание льготного периода на февраль 2017 года и теперь льготный период продлен до апреля.

В результате переноса окончания льготного периода сложилась ситуация, когда деньги на ремонт региональных дорог из системы «Платон» перечислили в 2016 году авансом, в счет тех средств, которые будут собраны в этом году, отметил глава Минтранса Максим Соколов.

Он пояснил, что сложилась бюджетная ситуация в 2016 году, когда тариф был определен в размере 3,06 рублей за километр. Но уже после утверждения бюджета на 2016 год приняли решение не повышать тариф и сохранить на уровне 1,53 рубля. Получается, что запланированного дохода не было собрано. И в этом году даже при повышении тарифа выйдем на ноль по доходам от системы, сказал Соколов. Всего предполагается собрать 30 миллиардов рублей в рамках этой системы.

Изменение тарифа в этом году будет только один раз. Хотя ранее предлагалось повышать его дважды в 2017 году. Первый раз в феврале, а второй раз в апреле, напомнил он. «И то, что повышение тарифа было отложено на два с половиной месяца, как раз учитывает интересы малого и среднего бизнеса», - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов, выполнено ли поручение главы государства, ввести льготы для малого и среднего бизнеса в рамках этой системы взимания платы за проезд по федеральным дорогам.

«Получается, что средневзвешенный по 2017 году тариф за проезд по федеральным дорогам снизился при разовом увеличении тарифа до 2 рублей 61 копейки за километр пробега, а при повышении тарифа два раза в год он составил бы более 2,8 рубля», - сказал Соколов.