0
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
21:43
Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму
23:14
Три человека погибли в ДТП на трассе Петербург — Псков
11:31
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
10:14
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
21:06
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
13:29
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
Еще новости
Происшествия

В Пскове задержан молодой человек, находившийся в федеральном розыске

Вечером 3 февраля у дома на улице Юбилейной в Пскове наряд группы задержания  межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии,  в ходе профилактики преступлений и правонарушений в местах особого внимания, обратили внимание на мужчину похожего по приметам на разыскиваемого гражданина.

При проверке документов выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске как подозреваемый в совершении преступления на территории Печорского района.

23-летний мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 24
Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму
02 февраля 2017
Известного рок-музыканта вызвали в псковский центр по противодействию экстремизму
Три человека погибли в ДТП на трассе Петербург — Псков
01 февраля 2017
Три человека погибли в ДТП на трассе Петербург — Псков
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
31 января 2017
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
31 января 2017
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
30 января 2017
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
28 января 2017
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте 3
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
28 января 2017
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО) 5

Идет загрузка...