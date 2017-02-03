В Пскове задержан молодой человек, находившийся в федеральном розыске

13:20, 04 февраля 2017, ПАИ

Вечером 3 февраля у дома на улице Юбилейной в Пскове наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии, в ходе профилактики преступлений и правонарушений в местах особого внимания, обратили внимание на мужчину похожего по приметам на разыскиваемого гражданина.

При проверке документов выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске как подозреваемый в совершении преступления на территории Печорского района.

23-летний мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.