0
11:15
Чучело Масленицы сожгут в Изборске 25 февраля
17:35
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
17:30
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
16:32
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
14:30
РЕВИЗИЯ: Загородный отель «Лесное озеро»
13:55
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
Еще новости
Общество

Названо безопасное количество рабочих часов в неделю

Ученые из Австралийского национального университета в ходе исследования выяснили безопасное для человеческого здоровья количество рабочих часов в неделю, пишет газета «Известия».

Специалисты изучали распорядок дня и состояние здоровья 8 тысяч жителей Австралии. В результате исследования ученые выяснили, что трудиться допустимо не больше 39 часов в неделю, а именно 7–8 часов в день.

Если количество рабочих часов мужчины превышает этот норматив, то, по мнению ученых, человек страдает трудоголизмом, который, в свою очередь, может привести к появлению хронического заболевания. Безопасное число рабочих часов для женщин составляете не более 34 часов, поскольку на их плечах помимо работы лежит ведение домашнего хозяйства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Чучело Масленицы сожгут в Изборске 25 февраля
04 февраля 2017
Чучело Масленицы сожгут в Изборске 25 февраля
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
03 февраля 2017
Акция псковской «Зоозащиты» по сбору еды для животных из приюта продолжится в нескольких магазинах сети «Пчелка»
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
03 февраля 2017
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
03 февраля 2017
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью 14
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 24
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
03 февраля 2017
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет Псковской области на 50 млн рублей
03 февраля 2017
Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет Псковской области на 50 млн рублей
Максим Жаворонков: В Псковской области растет рождаемость и сокращается смертность
03 февраля 2017
Максим Жаворонков: В Псковской области растет рождаемость и сокращается смертность 3

Идет загрузка...