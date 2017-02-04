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В Пскове задержан подозреваемый в сбыте фальшивой купюры

В Пскове задержан подозреваемый в сбыте фальшивой купюры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

3 февраля около 13:00 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из магазинов на Рижском проспекте.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место через три минуты. Продавец магазина пояснила, что мужчина пытался расплатиться за товар поддельной денежной купюрой достоинством 1000 рублей.

29-летний подозреваемый доставлен в дежурную часть отдела полиции, возбуждено уголовное дело.

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