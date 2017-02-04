Мужчина украл девять банок кофе из магазина в Пскове
Мужчина украл девять банок кофе из магазина в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
На пульт централизованной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение о том, что в магазине на проспекте Энтузиастовсработала кнопа тревожной сигнализации.
На место происшествия незамедлительно направился экипаж группы задержания. В магазине сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего гражданина, который похитил девять банок кофе. Подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции.