Пскович избил и попытался зарезать женщину

15:16, 04 февраля 2017, ПАИ

Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что в одной из квартир дома на улице Западной происходит конфликт.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия. Потерпевшая пояснила, что в ходе конфликта мужчина угрожал ей кухонным ножом и избил.

33-летний подозреваемый задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.