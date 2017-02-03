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Экономика

Роспотребнадзор: Доля фальсификата на рынке продуктов питания не превышает 7%

Доля продуктов питания, которые не соответствуют требованиям качества и техническим регламентам, выявленных по результатам проверок Роспотребнадзора, не превышает 7%. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

«Количество продуктов питания, не соответствующих требованиям как технических регламентов по безопасности, так и заявленным на этикетке, - не превышает 7%», - отметила она.

Кроме того, Попова добавила, что ведомство сократило количество проверок торговых точек, реализующих продукты питания, в 2016 году в 10 раз по сравнению с 2015 годом.

По словам Поповой, в Роспотребнадзоре на данный момент насчитывается более 500 тыс. жалоб, касающихся продажи продуктов питания. Однако, как отметила глава ведомства, «если пересчитать на количество населения в Российской Федерации, то получается, что россиянин жалуется в 10 раз реже, чем гражданин Великобритании».

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