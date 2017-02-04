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Общество

22% американцев считают Россию врагом США

Треть жителей США считают Россию «недружественным государством», еще 22% американцев рассматривают ее как «врага» Соединенных Штатов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov. Об этом пишет РИА Новости.

При этом среди респондентов, проголосовавших на выборах президента США за Хиллари Клинтон, доля тех, кто причислил Россию к «врагам», почти в четыре раза выше (39%), чем среди сторонников избранного президента Дональда Трампа (10%).

Четверть опрошенных не смогли определиться со своей оценкой отношений Москвы и Вашингтона. Лишь 19% респондентов назвали Россию «союзником» или «дружественным государством» по отношению к США.

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