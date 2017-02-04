Жителям Локни напомнили о правилах пожарной безопасности

16:44, 04 февраля 2017, ПАИ

4 февраля в посёлке Локня отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области провёл профилактический рейд.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, целью мероприятия стала работа с населением по разъяснению требований пожарной безопасности. Во время рейда проинструктированы 15 человек, распространено более 25 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

Населению также сообщили ситуацию с пожарами на территории района, состоялся осмотр печного оборудования.