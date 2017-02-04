Определены победители третьего этапа конкурса «Я и пожарная безопасность»

16:27, 04 февраля 2017, ПАИ

3 февраля в псковской школе №23 прошёл третий этап конкурса «Я и пожарная безопасность», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В соревновании приняли участие четыре команды. Четвероклассники презентовали свои видеоролики на тему: «Работа школьной дружины юных пожарных», а также продемонстрировали навыки осторожного обращения с огнем, электроприборами и пожароопасными предметами, правила использования первичных средств пожаротушения и оказания доврачебной помощи пострадавшему в «Игре по станциям».

По итогам испытаний призовые места распределились следующим образом: I место – команда ДЮП МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 им. Героя РФ М. Н. Евтюхина»; II место – команда ДЮП МАОУ «Гуманитарный лицей»; III место – команда ДЮП МБОУ «Лицей «Развитие».

Лучшей презентацией, по мнению жюри, стала работа дружины юных пожарных МБОУ «Лицей «Развитие».

Все команды получили почетные грамоты и памятные подарки.