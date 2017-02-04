0
17:10
На границе Латвии и России появилось 23-километровое заграждение
13:06
Евгений Самуйлов выходит из «Справедливой России» из-за несовпадения взглядов с руководством регионального отделения партии
16:59
«Ну и что, что зомби?..»
13:59
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
20:24
В Невельском районном Собрании депутат-одномандатник от КПРФ досрочно сложил свои полномочия
19:02
В Пскове на публичных слушаниях предложили увеличить количеств депутатов городской Думы до 30
20:25
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
Еще новости
Политика

На границе Латвии и России появилось 23-километровое заграждение

Латвия на границе с Россией возвела 23 км заграждения, целью которого является предотвращение проникновения в республику нелегальных мигрантов,  сообщила представитель Государственной службы пограничной охраны страны Евгения Позняк. Об этом пишет ТАСС.

В этом году на обустройство границы выделено 6,3 млн евро, на которые планируется оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора.

Для ограничения потока нелегальных мигрантов Латвия ранее приняла решение возвести на отдельных участках границы с Россией заграждение общей длиной порядка 90 км. На его сооружение власти в течение четырех лет потратят более 17 млн евро. Высота заграждения с учетом колючей проволоки составит 2,7 метра. На нем будут установлены камеры видеонаблюдения, а также датчики движения. Строительство заграждения началось в конце 2015 года и завершится в 2019 году.

Как заявил ранее глава МВД республики Рихардс Козловскис, в общей сложности на укрепление восточной границы Латвии и усиление погранохраны до 2020 года требуется около 80 млн евро. Министр также считает, что для борьбы с нелегальной миграцией необходимо увеличить число пограничников.

 

В прошлом году в Латвии за незаконное пересечение границы было задержано 369 человек, из них - 250 - граждане Вьетнама.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На границе Латвии и России появилось 23-километровое заграждение
04 февраля 2017
На границе Латвии и России появилось 23-километровое заграждение
Евгений Самуйлов выходит из «Справедливой России» из-за несовпадения взглядов с руководством регионального отделения партии
03 февраля 2017
Евгений Самуйлов выходит из «Справедливой России» из-за несовпадения взглядов с руководством регионального отделения партии 13
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
01 февраля 2017
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные 14
В Невельском районном Собрании депутат-одномандатник от КПРФ досрочно сложил свои полномочия
31 января 2017
В Невельском районном Собрании депутат-одномандатник от КПРФ досрочно сложил свои полномочия
В Пскове на публичных слушаниях предложили увеличить количеств депутатов городской Думы до 30
31 января 2017
В Пскове на публичных слушаниях предложили увеличить количеств депутатов городской Думы до 30 6
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
26 января 2017
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей 1
Иван Васильев: Олег Брячак своими действиями вносит раскол как внутри «Справедливой России», так и в обществе
25 января 2017
Иван Васильев: Олег Брячак своими действиями вносит раскол как внутри «Справедливой России», так и в обществе 11
Александр Котов: Сегодняшние студенты – это будущее нашего региона и страны
25 января 2017
Александр Котов: Сегодняшние студенты – это будущее нашего региона и страны 3

Идет загрузка...