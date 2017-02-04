На границе Латвии и России появилось 23-километровое заграждение

17:10, 04 февраля 2017, ПАИ

Латвия на границе с Россией возвела 23 км заграждения, целью которого является предотвращение проникновения в республику нелегальных мигрантов, сообщила представитель Государственной службы пограничной охраны страны Евгения Позняк. Об этом пишет ТАСС.

В этом году на обустройство границы выделено 6,3 млн евро, на которые планируется оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора.

Для ограничения потока нелегальных мигрантов Латвия ранее приняла решение возвести на отдельных участках границы с Россией заграждение общей длиной порядка 90 км. На его сооружение власти в течение четырех лет потратят более 17 млн евро. Высота заграждения с учетом колючей проволоки составит 2,7 метра. На нем будут установлены камеры видеонаблюдения, а также датчики движения. Строительство заграждения началось в конце 2015 года и завершится в 2019 году.

Как заявил ранее глава МВД республики Рихардс Козловскис, в общей сложности на укрепление восточной границы Латвии и усиление погранохраны до 2020 года требуется около 80 млн евро. Министр также считает, что для борьбы с нелегальной миграцией необходимо увеличить число пограничников.

В прошлом году в Латвии за незаконное пересечение границы было задержано 369 человек, из них - 250 - граждане Вьетнама.