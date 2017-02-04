Лидер хакерской группировки был задержан спецслужбами в Псковской области

17:28, 04 февраля 2017, ПАИ

Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев был задержан спецслужбами не в Санкт-Петербурге, как ранее сообщали СМИ, а на территории Невельского района Псковской области. Это следует из информации, опубликованной изданием Life со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования дела хакеров.

По его данным, группировка «Шалтая-Болтай» попала в сферу внимания ФСБ с начала 2014 года. В октябре 2016 года ее основатель, журналист Владимир Аникеев, следовавший из Минска в Санкт-Петербург на автомобиле, был задержан на границе Белоруссии и России. «После того как Аникеев проехал по трассе посёлок Езерище и пересёк границу Белоруссии и России, спецслужбы провели его задержание», - отмечает источник Лайфа. Таким образом, очевидно, что задержание произошло на территории Псковской области.

Отметим, хакерская группировка «Анонимный интернационал», больше известная как «Шалтай-Болтай», стала широко известна после того, как 31 декабря 2013 года опубликовала новогоднее обращение президента до того, как оно вышло в телевизионный эфир. После этого хакерами была выложена переписка заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича, вскрыт «твиттер» премьера Дмитрия Медведева, обнародована переписка помощника российского президента Владислава Суркова, а также переписки ряда крупных чиновников и бизнесменов.

В настоящее время в рамках расследования деятельности «Шалтая-Болтая» арестованы 6 человек, в том числе один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Эксперты отмечают, что дело «Шалтая-Болтая» может стать самым масштабным процессом в сфере информационной безопасности в России.