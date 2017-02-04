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Общество

Двое и более детей провоцируют у родителей болезни сердца

Родители, имеющие двоих или больше детей, в большей степени подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, установили ученые Европейского общества кардиологов. Выводы исследователей опубликованы в журнале Circulation.

Проведенное обществом исследование около 500 тысяч человек выявило существенную связь между количеством детей и риском возникновения ишемической болезни сердца, являющейся главным источником смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Большое количество детей вызывает многократное усиление экономического и социального давления на родителей, что приводит к хроническим стрессам, повышенному кровяному давлению и учащенному пульсу.

В то же время множественные беременности усиливают риск возникновения аритмии у женщин в последующей жизни. Фибрилляция предсердий может стать источником тромбозов, инсульта и сердечной недостаточности.

 

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