Двое и более детей провоцируют у родителей болезни сердца

17:35, 04 февраля 2017, ПАИ

Родители, имеющие двоих или больше детей, в большей степени подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, установили ученые Европейского общества кардиологов. Выводы исследователей опубликованы в журнале Circulation.

Проведенное обществом исследование около 500 тысяч человек выявило существенную связь между количеством детей и риском возникновения ишемической болезни сердца, являющейся главным источником смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Большое количество детей вызывает многократное усиление экономического и социального давления на родителей, что приводит к хроническим стрессам, повышенному кровяному давлению и учащенному пульсу.

В то же время множественные беременности усиливают риск возникновения аритмии у женщин в последующей жизни. Фибрилляция предсердий может стать источником тромбозов, инсульта и сердечной недостаточности.