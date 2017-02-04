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Ночью в Палкинском районе в ДТП попал легковой автомобиль

В 2:31 5 февраля в деревне Черская Палкинского района произошло в ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Накануне, 4 февраля, одна машина попала в ДТП на улице Советской Армии в Пскове, другая – на 276-м км дороги Р-23 в Псковском районе. На 359-м км той же трассы в Островском районе вчера столкнулись два легковых автомобиля. 

Информация о пострадавших уточняется.

 

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