В школах Великих Лук пройдет единый урок, посвященный памяти патриарха Тихона

09:23, 05 февраля 2017, ПАИ

6 февраля в школах города Великие Луки в рамках IX православных Свято-Тихоновских педагогических чтений пройдет единый урок под названием «Святейший Патриарх Тихон - наш земляк». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Отдел религиозного образования и катехизации Великолукской епархии предлагает ряд методических материалов, которые могут быть полезными для педагогов при подготовке такого урока.

В первую очередь, это презентация, подготовленная ученицей 9 «А» класса средней школы № 9 Екатериной Максимовой. К каждому слайду презентации дается текстовое сопровождение, что позволяет использовать ее и как учебное пособие, не требующее особых доработок, и как основу для самостоятельной творческой работы учителя в проведении урока.

Для более глубокого понимания самими преподавателями подвига святителя Тихона епархия рекомендует внимательно ознакомиться еще с двумя текстами. Во-первых, это проповедь архимандрита Иоанна (Крестьянкина) «Слово в день празднования памяти апостола Иоанна Богослова и Святейшего Патриарха Тихона», произнесенная им 9 октября 1992 года. Второе - слово профессора, протоиерея Сергия Булгакова «Страж дома Господня: памяти Святейшего Патриарха Тихона», опубликованное 27 апреля 1925 года, на двадцатый день после кончины патриарха.

Также в епархии отметили, что для детей, в ходе урока будет полезно познакомиться со стихотворением Анны Селезневой «Святителю, Исповеднику Тихону, Патриарху Московскому», написанным 19 октября 2010 года.

В качестве учебного материала, который ребята могут взять с собой на память о пройденном уроке и рассказать о нем своим близким, можно использовать буклет, подготовленный ИД «Лада».