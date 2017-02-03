Запрещенные хурму, томаты и гранаты обнаружили специалисты на рынке в Невеле

09:37, 05 февраля 2017, ПАИ

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям провели рейд на рынке в городе Невеле и выявили факты реализации свежей хурмы, выращенной в Испании, томатов и гранатов происхождения Турции, которые запрещены к ввозу на территорию России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в отношении этой продукции общим весом 41 кг приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

Также специалисты выявили 5 нарушений законодательства в области карантина растений, в части неизвещения должностных лиц Управления о поступлении подкарантинной продукции в Псковскую область. Виновные привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии 2,5 тонн продовольственного картофеля. Причина возвращения партии в соседнюю страну послужило отсутствие фитосанитарного сертификата. Владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.2 КоАП РФ.