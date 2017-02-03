0
16:32
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
14:56
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
18:16
Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России
21:32
В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi
20:31
«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией
15:00
Псковская область получит более 4 млн рублей для компенсации взносов на капремонт
Еще новости
Экономика

Запрещенные хурму, томаты и гранаты обнаружили специалисты на рынке в Невеле

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям провели рейд на рынке в городе Невеле и выявили факты реализации свежей хурмы, выращенной в Испании, томатов и гранатов происхождения Турции, которые запрещены к ввозу на территорию России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в отношении этой продукции общим весом 41 кг приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

Также специалисты выявили 5 нарушений законодательства в области карантина растений, в части неизвещения должностных лиц Управления о поступлении подкарантинной продукции в Псковскую область. Виновные привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии 2,5 тонн продовольственного картофеля. Причина возвращения партии в соседнюю страну послужило отсутствие фитосанитарного сертификата. Владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.2 КоАП РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
03 февраля 2017
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью 14
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 24
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
03 февраля 2017
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России
02 февраля 2017
Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России 5
В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi
01 февраля 2017
В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi
«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией
01 февраля 2017
«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией
Псковская область получит более 4 млн рублей для компенсации взносов на капремонт
01 февраля 2017
Псковская область получит более 4 млн рублей для компенсации взносов на капремонт
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна
01 февраля 2017
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна 6

Идет загрузка...