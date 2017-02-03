Великолукская сельхозакадемия победила на межмуниципальном турнире по шахматам

10:08, 05 февраля 2017, ПАИ

В Великих Луках подведены итоги открытого межмуниципального турнира по шахматам, посвященного освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В соревнованиях принимали участие 12 команд органов власти и производственных предприятий, представляющих город Великие Луки, Великолукский, Невельский, Куньинский районы.

На торжественном открытии состязаний участников и гостей поприветствовали депутат городской Думы Николай Андросович, заместитель начальника отдела комитета по физической культуре и спорту Александр Гавриленко и начальник отдела промышленности, транспорта и предпринимательства Виктор Фролов. Они пожелали спортсменам успешного выступления на турнире.

Соревнования проходили по круговой системе. По результатам сыгранных партий в общекомандном зачете первое место заняла Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. «Серебро» досталось команде «Невель, «бронза» - команде «ЗЭТО». Победитель и призеры соревнований получили кубки и грамоты.