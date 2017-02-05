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Третий день Пушкинского театрального фестиваля откроет лекция Романа Должанского

Третий день XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля откроет лекция Романа Должанского. Мероприятие начнется сегодня, 5 февраля, в 12:00 в Медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области (административное здание за театром, третий этаж). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в дирекции.

Фото предоставлено Театрально-концертной дирекцией Псковской области

Роман Должанский - театральный критик, арт-директор фестивалей NET и «Территория» (Москва), заместитель художественного руководителя «Театра Наций», обозреватель газеты «Коммерсантъ».

Окончил театроведческий факультет ГИТИСа. Работал редактором журнала «Московский наблюдатель». С 1995 года – корреспондент, с 1998 года – театральный обозреватель газеты «Коммерсантъ». В том же 1998 году вместе с Мариной Давыдовой стал руководить театральным фестивалем NET (Новый европейский театр). В 2003, 2004 и 2008 годах председательствовал в экспертном совете национальной театральной премии «Золотая маска». С 2008 года работает в «Театре Наций». Лауреат премии «Чайка» (2003) и премии А. Кугеля (2004).

«Вход на лекцию свободный! Не пропустите!» - пригласили псковичей.

Напомним, что в 16:00 на малой сцене Псковского драмтеатра состоится показ спектакля «Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкинПуш» режиссера Бориса Бирмана. А в 18:00 на большой сцене гости фестиваля увидят постановку Небольшого драматического театра «Братья Карамазовы». 

Подробная афиша и билеты на официальном сайте фестиваля.

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