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Общество

Морозы до 26 градусов ожидаются в Псковской области

6 февраля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью  2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -13…-18 градусов, днем: -10…-15.

С 6 по 9 февраля ожидается понижение температуры местами до -22…-26 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.

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