Морозы до 26 градусов ожидаются в Псковской области

14:26, 05 февраля 2017, ПАИ

6 февраля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -13…-18 градусов, днем: -10…-15.

С 6 по 9 февраля ожидается понижение температуры местами до -22…-26 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.