Псковичей призывают ответственно относиться к хранению газовых баллонов

10:46, 05 февраля 2017, ПАИ

Псковичей призывают ответственно относиться к хранению и эксплуатации бытовых газовых баллонов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, чтобы избежать бед, необходимо соблюдать соответствующие правила безопасности.

В ведомстве отметили, что газовые баллоны широко используются в разных областях жизни: для автомобилистов - это хорошая альтернатива бензину, путешественники берут их с собой, чтобы не тратить время на разжигание и поддержание костра, но чаще всего газ нужен, если в доме отсутствует централизованная система газоснабжения, а также на даче.

Специалисты рекомендуют располагать газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых приборов вне зданий у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны быть выполнены из негорючих материалов и запираться на замок во избежание доступа к ним детей и посторонних лиц, а также иметь жалюзи для проветривания.

Также нужно принять меры по защите баллона от воздействия прямых солнечных лучей, следует воздерживаться от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой надо убедиться, что краны полного и отработанного баллонов закрыты, после замены – проверить герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой плитой в МЧС советуют использовать специальный гибкий резиновый шланг с соответствующей маркировкой и длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности, не допускать его растяжения или пережатия.

Доверять проверку и ремонт газового оборудования нужно только квалифицированному специалисту, неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, хранить вне помещения.

«Помните: при обнаружении запаха газа незамедлительно необходимо удалить людей из опасной зоны, предупредив о мерах предосторожности, и вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 или 104, только позвонив из незагазованного помещения, - сказали в ведомстве. - Помните, что от этого зависит не только сохранность ваших жизни и здоровья, но и безопасность ваших близких и соседей. Не перекладывайте всю ответственность на специалистов газовой службы».