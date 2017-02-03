Чемпионат Псковской области по ловле рыбы на блесну со льда стартует 24 февраля

11:07, 05 февраля 2017, ПАИ

24-25 февраля в Невельском районе на озере Малый Иван пройдет чемпионат Псковской области по ловле рыбы на блесну со льда 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации рыболовного спорта региона.

Старт соревнований назначен на 12:00 24 февраля. Они будут проводиться в два тура, продолжительность каждого - 5 часов.

Состязания являются личными с командным зачетом. В состав команды входят 3 человека. «Чемпионат является открытым, к участию приглашаются как жители Псковской области, так и гости из других городов и субъектов Российской Федерации. К участию в личном зачете допускаются все желающие. Женщины и подростки выступают на общих основаниях», - отмечается в положении.

Предварительные заявки на участие нужно подать за 5 дней до начала соревнований на форуме сайта Федерации в разделе «Соревнования». Именные заявки, заверенные врачом, судейская коллегия будет принимать в день старта чемпионата.

Спортивное мероприятие организуется с целью популяризации рыбной ловли как вида активного досуга, пропаганды бережного отношения к природным ресурсам, развития рыболовного спорта в регионе, обмена опытом и повышения рыболовного мастерства участников, выявления сильнейших спортсменов Псковской области.