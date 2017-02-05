Жюри международного конкурса прозаических миниатюр отметило работу великолучанки

11:49, 05 февраля 2017, ПАИ

Лариса Калинина из города Великие Луки приняла участие в международном конкурсе прозаических миниатюр «Колибри», который проходил с ноября 2016 года по февраль 2017-го. Об этом сообщается на портале «Агентства творческих событий».

В этом году конкурс был посвящен А. П. Чехову. 217 авторов из Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Германии, Израиля, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, Украины и России представили 382 миниатюры.

Великолучанка отправила на конкурс произведение «Черный кот на белом снегу». Члены официального жюри отметили ее высокий литературный уровень.