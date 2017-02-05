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Культура

Жюри международного конкурса прозаических миниатюр отметило работу великолучанки

Лариса Калинина из города Великие Луки приняла участие в международном конкурсе прозаических миниатюр «Колибри», который проходил с ноября 2016 года по февраль 2017-го. Об этом сообщается на портале «Агентства творческих событий».

В этом году конкурс был посвящен А. П. Чехову.  217 авторов из Белоруссии, Бельгии,  Болгарии, Германии, Израиля, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, Украины и России представили 382 миниатюры. 

Великолучанка отправила на конкурс произведение «Черный кот на белом снегу». Члены официального жюри отметили ее высокий литературный уровень. 

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