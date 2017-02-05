Псковичам предлагают стать полицейскими

12:43, 05 февраля 2017, ПАИ

УМВД России по городу Пскову приглашает на службу. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, на должности полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие общее среднее образование.

Заработная плата - от 22 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней. Лица, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и застрахованы государством. Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Обращаться по этому поводу следует по телефону 59-63-19 (отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Пскову).