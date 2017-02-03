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Страна и мир

Монету в два евро выпустят к 100-летию стран Прибалтики

Банк Эстонии объявил конкурс на оформление специальной юбилейной монеты номиналом в два евро, посвященной столетию прибалтийских государств. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на центральный банк страны.
В 2018 году Эстония, Латвия и Литва отметят столетие провозглашения своей независимости. Планируется, что с начала указанного года монета получит распространение в этих трех странах.

В творческом конкурсе по оформлению монеты могут принимать участие как коллективы, так и в индивидуальном порядке. Выбор победителя будет сделан путем онлайн-голосования. 

Отмечается, что получившие независимость в один период три прибалтийских государства разделяют общие демократические ценности, защищают свободу и суверенность своих территорий и являются членами Евросоюза и НАТО. Выпуск общей для трех государств юбилейной монеты, но с разным в каждой из стран оформлением подчеркнет единство Эстонии, Латвии и Литвы в еврозоне. 

Уже известно, что на монете будут две надписи в обрамлении 12 звезд — 2018 и Baltics, на месте которой будут стоят названия одной из трех стран Eesti, Latvija или Lietuva. 

Последний срок подачи работ на конкурс — 6 марта. Результаты общенационального голосования станут известны 30 июня 2017 года. Прошедшим во второй тур работам конкурса будут выплачены авторские гонорары в размере 1000 евро. Работа-победитель получит 1500 евро.

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