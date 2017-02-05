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Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН прошел день открытых дверей

В актовом зале Псковского филиала Академии ФСИН России состоялась встреча будущих абитуриентов и их родителей с руководством вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательной организации.

Фото пресс-службы вуза

Фото пресс-службы вуза

Будущим абитуриентам подробно рассказали о службе в уголовно-исполнительной системе, о специальности и направлении подготовки по набору в 2017 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об оказании образовательных услуг. Гости смогли получить ответы на волнующие их вопросы, узнали об истории и структуре Псковского филиала академии.

Фото пресс-службы вуза

Кроме того, все желающие смогли ознакомиться с материально-технической базой вуза.

 

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