В Псковском филиале Академии ФСИН прошел день открытых дверей

12:33, 05 февраля 2017, ПАИ

В актовом зале Псковского филиала Академии ФСИН России состоялась встреча будущих абитуриентов и их родителей с руководством вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательной организации.

Будущим абитуриентам подробно рассказали о службе в уголовно-исполнительной системе, о специальности и направлении подготовки по набору в 2017 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об оказании образовательных услуг. Гости смогли получить ответы на волнующие их вопросы, узнали об истории и структуре Псковского филиала академии.

Кроме того, все желающие смогли ознакомиться с материально-технической базой вуза.