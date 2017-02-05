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Культура

Представители Центра чеченской культуры встретились с коллегами в Пскове

В Псковском областном центре народного творчества прошла встреча с представителями Центра чеченской культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении культуры.

Стороны обсудили вопросы  творческого взаимодействия и участия в областных социально значимых мероприятиях. 

Гости познакомились с творческими проектами местного Центра народного творчества, с его новыми техническими возможностями, побывали на выставке.

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