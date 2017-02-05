Российский школьник покажет американцам, как делать марсоходы

13:17, 05 февраля 2017, ПАИ

Ученик 11-го класса одной из омских школ Артем Павленко представит собственный проект марсохода на всемирном конкурсе научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF, который пройдет в Лос-Анджелесе в мае. Как пишет «Российская газета», такую возможность подросток получил в качестве главного приза по итогам Балтийского научно-инженерного конкурса, который завершился в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), который является одним из организаторов прошедшего конкурса, по его итогам были вручены всего четыре путевки на Intel ISEF. Три из них получили петербургские команды инноваторов, занимающихся разработками в сфере математики и информатики. Школьник же из Омска представлял свой авторский проект марсохода в секции робототехники и также сумел завоевать главный приз.

«Я надеюсь выйти на сцену в США с российским флагом. До Intel ISEF я планирую усовершенствовать свой проект: в течение года я разрабатывал модель марсохода, которую и представил на Балтийском конкурсе. Я всегда был болен космосом, в прошлом году я разрабатывал спутник, а до того занимался беспилотниками. Потом я понял, что хочу исследовать другие планеты, и тут уже идея с Марсом пришла сама собой», - сказал Артем Павленко.

Основное отличие марсохода, который спроектировал семнадцатилетний омич в том, что он предназначен не для поиска жизни на красной планете, а для обнаружения участков, пригодных для постройки базы землян. Основные детали для своего изобретения, в том числе элементы для солнечных литий-полимерных батарей, подросток покупал в Сети. За год на эту машину у школьника ушло около двадцати тысяч рублей. Однако, по словам победителя Балтийского конкурса, реальный аппарат должен быть в восемь раз больше его образца.

«В прототипе должно учитываться все необходимое для комфортного пребывания человека до нахождения места для базы, - отметил юный инженер. - Например, предусмотрен контейнер, в который будет собираться марсианский грунт, где будет выращиваться картофель. Предусмотрен также анализ радиационного фона, состава атмосферы. Вдобавок, марсоход можно использовать для перемещения людей - согласитесь, это прикольно, когда ты сел, нажал кнопку, а устройство поехало само без GPS. Этот момент я тоже продумал».

Всего на XIII Балтийский научно-инженерный конкурс, который проводится с 2005 года, поступило около 600 заявок. В финал после рассмотрения жюри попали 349 из них. Авторы представляли свои проекты и исследования в восьми секциях, причем направление робототехники было включено в программу впервые. Помимо ребят из различных регионов России, в конкурсе участвовали школьники из Украины, Белоруссии и Казахстана.