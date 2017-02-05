Мелодии под «джазовым соусом» исполнят для псковичей

14:00, 05 февраля 2017, ПАИ

15 февраля в 19:00 в БКЗ Псковской областной филармонии состоится концерт «Джаз объединяет континенты!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении культуры.

«Это произошло почти случайно, весной 2000 года в одном из джаз-клубов Европы. Джон Дэвис - выдающийся американский джазовый пианист и российские джазмены - контрабасист Григорий Зайцев и барабанщик Игорь Игнатов, едва познакомившись, объединились в трио, выступления которого непременно сопровождались успехом! Спустя 17 лет российско-американская команда вновь предстанет перед слушателями», - говорится в анонсе.

В программе под названием «Джаз объединяет континенты!» прозвучат всемирно известные джазовые мелодии, а также авторские композиции Джона Дэвиса. Специально для российской публики музыканты подготовили сюрприз - мелодии «золотого фонда» советского кино, поданные в «джазовом соусе».

Цена билета на концерт составляет от 500 до 1 тысячи рублей.