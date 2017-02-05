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Культура

«Аленький цветочек» покажет в Пскове петербургский театр «Кукольный формат»

7 февраля в 10:00 на сцене Псковского театра кукол в рамках Пушкинского театрального фестиваля состоится показ спектакля «Аленький цветочек». Об этом сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото с orbilet.ru

Постановку представит театр «Кукольный формат» (Санкт-Петербург). «Необычная трактовка сказки, которая известна в разных вариантах всем народам мира – о красавице и чудовище, будет интересна как маленьким зрителям, так и их родителям. Фольклорная интерактивная версия сказки была с энтузиазмом встречена на Всемирном карнавале театров кукол в Бангкоке в 2014 году таиландской публикой и коллегами-кукольниками всего мира. За сыгранную в спектакле роль актриса Ольга Донец была удостоена на карнавале звания «Лучшая актриса», - говорится в анонсе.

Фото с orbilet.ru

Цена билета на спектакль для семейного просмотра (4+) составляет 250 рублей.

 

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