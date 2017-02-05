Полиция продолжает искать 53-летнего жителя Псковского района

14:45, 05 февраля 2017, ПАИ

ОМВД России по Псковскому району продолжает устанавливать местонахождение пропавшего без вести местного жителя Андрея Мясникова 1963 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

А. Мясников проживал в деревне Верхолино Псковского района. Последний раз его видели 27 января 2017 года около 18:00, когда он шел один по улице Красных Партизан.

Приметы: на вид 55 лет, худощавого телосложения, волосы прямые с сединой, рост 170 сантиметров, глаза серые.

Был одет в черные брюки, серую болоньевую куртку, черную вязаную шапку, черные полуботинки, шерстяной свитер бело-голубого цвета. Особая примета: прихрамывает на правую ногу.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении А. Мясникова, просят сообщить по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19, ОМВД России по Псковскому району. Контактные телефоны 8-(8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.