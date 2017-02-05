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Общество

Россиянина приговорили к 10 часам работ за оскорбление эстонского таможенника

Вируский уездный суд осудил мужчину, который при пересечении границы оскорбил выполнявшего свои должностные обязанности чиновника, приговорив его к 10 часам общественно полезных работ. Об этом сообщает rus.err.ee.

В соответствии с материалами суда, 26 августа прошлого года на пограничный пункт с российской стороны прибыл легковой автомобиль, пассажир которого не пожелал ничего декларировать. Однако в ходе таможенного досмотра в автомобиле обнаружили акцизные товары. Когда таможенный чиновник начал производство о проступке, мужчина спросил у него в нецензурной форме, не является ли тот гомосексуалистом. «После этого он еще сквернословил в адрес таможенника, что привело к отдельному производству о проступке, так как таможенный работник почувствовал себя оскорбленным», - пишет источник.

В ходе проверки выяснилось среди прочего, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Северное побережье».

Суд приговорил Вадима к аресту на 10 суток, но посчитал возможным заменить это наказание 10 часами общественно полезных работ.

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