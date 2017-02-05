0
14:23
«Пиковая дама» в постановке Юрия Печежского (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:23
Третий день Пушкинского театрального фестиваля откроет лекция Романа Должанского
21:30
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 2-й (ВИДЕО)
12:27
Что-то важное между
09:29
Сегодня псковичи увидят спектакль, названный одним из главных театральных событий 2017 года
00:09
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 1-й (ВИДЕО)
22:29
Открытие XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
  • Коротко
Культура

Номинанты на премию «Оскар» выступят в Пскове 5 февраля

5 февраля в 18:00 в Пскове в киноклубе «Молоко и Сено» выступят мультипликаторы Ольга и Татьяна Полиектовы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе.

Встреча пройдет в медиа-холле Театрально-концертной дирекции области (улица Пушкина, 13). Сестры-близнецы представят свои фильмы, которые приняли участие более чем в 200 российских и международных фестивалях и получили более 80 наград. В частности, их мультипликационный фильм «Мой дедушка был вишней» вошел в число номинантов на премию «Оскар» в 2017 году.

Ольга Полиектова и Татьяна Полиектова родились в Санкт-Петербурге. После окончания Художественной школы и Санкт-Петербургского университета кино и телевидения они стали работать вместе, как два режиссера и художника-аниматора.

Их анимационный фильм «Шум» был показан на Каннском международном кинофестивале (Short Corner) в мае 2012 года, а также на Московском международном кинофестивале в июне того же года. В 2013 году они сделали анимационный фильм «Квагга» совместно с телекомпанией о защите окружающей среды Tve и Bloomberg (Лондон). Он был признан лучшим анимационном фильмом о защите окружающей среды на фестивалях Kuala Lumpur Eco Film Festival (Малайзия), на фестивале Ecotopfilm 2013 (Словакия) и других. В октябре 2014-го фильм «Квагга» вошел в список 50 лучших короткометражных фильмов России 2014 года, по мнению Global Russians. В 2014 году сестер пригласили в жюри Международного кинофестиваля Lucania Film Festival (Пистиччи, Италия). В 2015 -м их новый фильм «Мой дедушка был вишней», созданный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, получил приз на крупнейшем фестивале детского кино в Италии Giffoni Film Festival, New York Int'l Children's Film Festival и еще 30 других наград. Он участвовал в более 130 фестивалях, а также вошел в long list премии «Оскар-2017».

C 2015 года сестры работают в анимационной студии «Петербург» в проекте «Малышарики», как режиссеры и художники-постановщики.

Встреча и кинопоказ пройдут в рамках проекта «Ветка». Напомним, что этот проект  предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Пиковая дама» в постановке Юрия Печежского (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 февраля 2017
«Пиковая дама» в постановке Юрия Печежского (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Третий день Пушкинского театрального фестиваля откроет лекция Романа Должанского
05 февраля 2017
Третий день Пушкинского театрального фестиваля откроет лекция Романа Должанского
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 2-й (ВИДЕО)
04 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 2-й (ВИДЕО)
Сегодня псковичи увидят спектакль, названный одним из главных театральных событий 2017 года
04 февраля 2017
Сегодня псковичи увидят спектакль, названный одним из главных театральных событий 2017 года
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 1-й (ВИДЕО)
04 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 1-й (ВИДЕО) 4
Открытие XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 февраля 2017
Открытие XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Театры городов-партнёров Пскова и Тарту договорились о взаимных гастролях
03 февраля 2017
Театры городов-партнёров Пскова и Тарту договорились о взаимных гастролях
В Пскове стартовал 24-й Пушкинский театральный фестиваль
03 февраля 2017
В Пскове стартовал 24-й Пушкинский театральный фестиваль

Идет загрузка...