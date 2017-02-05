Номинанты на премию «Оскар» выступят в Пскове 5 февраля

15:09, 05 февраля 2017, ПАИ

5 февраля в 18:00 в Пскове в киноклубе «Молоко и Сено» выступят мультипликаторы Ольга и Татьяна Полиектовы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе.

Встреча пройдет в медиа-холле Театрально-концертной дирекции области (улица Пушкина, 13). Сестры-близнецы представят свои фильмы, которые приняли участие более чем в 200 российских и международных фестивалях и получили более 80 наград. В частности, их мультипликационный фильм «Мой дедушка был вишней» вошел в число номинантов на премию «Оскар» в 2017 году.

Ольга Полиектова и Татьяна Полиектова родились в Санкт-Петербурге. После окончания Художественной школы и Санкт-Петербургского университета кино и телевидения они стали работать вместе, как два режиссера и художника-аниматора.

Их анимационный фильм «Шум» был показан на Каннском международном кинофестивале (Short Corner) в мае 2012 года, а также на Московском международном кинофестивале в июне того же года. В 2013 году они сделали анимационный фильм «Квагга» совместно с телекомпанией о защите окружающей среды Tve и Bloomberg (Лондон). Он был признан лучшим анимационном фильмом о защите окружающей среды на фестивалях Kuala Lumpur Eco Film Festival (Малайзия), на фестивале Ecotopfilm 2013 (Словакия) и других. В октябре 2014-го фильм «Квагга» вошел в список 50 лучших короткометражных фильмов России 2014 года, по мнению Global Russians. В 2014 году сестер пригласили в жюри Международного кинофестиваля Lucania Film Festival (Пистиччи, Италия). В 2015 -м их новый фильм «Мой дедушка был вишней», созданный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, получил приз на крупнейшем фестивале детского кино в Италии Giffoni Film Festival, New York Int'l Children's Film Festival и еще 30 других наград. Он участвовал в более 130 фестивалях, а также вошел в long list премии «Оскар-2017».

C 2015 года сестры работают в анимационной студии «Петербург» в проекте «Малышарики», как режиссеры и художники-постановщики.

Встреча и кинопоказ пройдут в рамках проекта «Ветка». Напомним, что этот проект предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.